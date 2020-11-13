Британська дизайнерка Вікторія Бекхем вкотре поділилася з шанувальницями варіантом стильного образу для роботи вдома. Знаменитість показала теплий look, який чудово підійде для осінньої та зимової погоди.

Пандемія коронавірусу у світі триває, тому багато людей досі працюють дистанційно. Та навіть вдома дівчата прагнуть виглядати бездоганно та обирають стильні вбрання. На особистій сторінці в інстаграмі Вікторія Бекхем вирішила показати підписницям один із варіантів домашніх образів на осінь.

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Домашній look Вікторії Бекхем

На нових фото Вікторія позувала у красивому і теплому светрі oversize сірого кольору з овечої вовни. Вбрання мало рукави з підворотами та високу горловину. Такий верх зірка поєднала з синіми джинсами, а також одягнула сірі шкарпетки.

Волосся дизайнерка забрала назад, залишивши лише декілька пасм спереду. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж: нафарбувала вії тушшю, а на губи нанесла прозорий блиск. Також увагу привертає червоний манікюр Бекхем.

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