Британская дизайнер Виктория Бекхэм в очередной раз поделилась с поклонницами вариантом стильного образа для работы дома. Знаменитость показала теплый look, который прекрасно подойдет для осенней и зимней погоды.

Пандемия коронавируса в мире продолжается, поэтому многие люди до сих пор работают дистанционно. И даже дома девушки стремятся выглядеть безупречно и выбирают стильные наряды. На личной странице в инстаграм Виктория Бекхэм решила показать подписчицам один из вариантов домашних образов на осень.

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Домашний look Виктории Бекхэм

На новых фото Виктория позировала в красивом и теплом свитере oversize серого цвета из овечьей шерсти. Наряд имел рукава с подворотами и высокую горловину. Такой верх звезда соединила с синими джинсами, а также надела серые носки.

Волосы дизайнер забрала назад, оставив лишь несколько прядей спереди. На лице она сделала повседневный макияж: накрасила ресницы тушью, а на губы нанесла прозрачный блеск. Также внимание привлекает красный маникюр Бекхэм.

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