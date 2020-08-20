Учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха влаштувала гарячу зйомку в басейні. Співачка постала в яскравому бікіні, а в кадрі похизувалась розкішними підтягнутими сідницями.

34-річна артистка Вікторія Смеюха впродовж карантину ніжилась на пляжах Одеси й Хорватії, а останні дні літа вирішила провести поблизу басейну з сім'єю. В інстаграмі вона опублікувала гарячі фото, на яких засвітила свою фігуру з найкращих ракурсів.

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У басейні зірка відпочивала на надувному пончику. Для релаксу на природі вона обрала різнобарвне бікіні на тонких бретелях, яке сексуально підкреслювало її пишні груди. Проте під час зйомки акцентувати вона хотіла на пружних сідницях. На фото вона позувала спиною до камери, випнувши сідниці. В кадрі її засмагле тіло з краплями води виглядало дуже еротично.

Розважалась Віка з "НеАнгелів" без косметики, проте це аж ніяк не бентежило знаменитість. Якщо на сцені вона з'являється з розкішним макіяжем й укладкою, то в мережі досить часто публікує світлини, на яких доводить свою природну красу й показує баздоганну струнку фігуру.



Віка з "НеАнгелів" похизувалась сідницями / Фото: Instagram / @vikanablack



Віка з "НеАнгелів" в бікіні / Фото: Instagram / @vikanablack

Цього літнього сезону Вікторія Смеюха відпочила чи не найбільше з усього українського шоу-бізу. Вона влаштувала десятки зйомок на пляжі в купальниках та засвітила своє тіло з найвигідніших ракурсів.