Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха устроила горячую съемку в бассейне. Певица предстала в ярком купальнике, а в кадре похвасталась роскошными подтянутыми ягодицами.

34-летняя артистка Виктория Смеюха в течение карантина нежилась на пляжах Одессы и Хорватии, а последние дни лета решила провести возле бассейна с семьей. В Инстаграме она опубликовала горячие фото, на которых засветила свою фигуру с лучших ракурсов.

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В бассейне звезда отдыхала на надувном пончике. Для релакса на природе она выбрала разноцветное бикини на тонких бретелях, которое сексуально подчеркивало ее пышную грудь. Однако во время съемки акцентировать она хотела на упругих ягодицах. На фото она позировала спиной к камере, выпятив ягодицы. В кадре ее загорелое тело с каплями воды выглядело очень эротично.

Развлекалась Вика из "НеАнгелов" без косметики, однако это отнюдь не смущало знаменитость. Если на сцене она появляется с роскошным макияжем и укладкой, то в Сети довольно часто публикует фотографии, на которых доказывает свою естественную красоту и показывает стройную фигуру.

Вика из "НеАнгелов" похвасталась ягодицами / Фото: Instagram / @vikanablack

Вика из "НеАнгелов" в бикини / Фото: Instagram / @vikanablack

В этом летнем сезоне Виктория Смеюха отдохнула едва ли не больше всех из всего украинского шоу-биза. Она устроила десятки съемок на пляже в купальниках и засветила свое тело с самых выгодных ракурсов.