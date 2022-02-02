У третьому місяці зими на працівників України чекає 20 робочих днів і 8 вихідних, які складають суботи та неділі. Відповідно до законодавства, у лютому державних вихідних днів – не передбачено.
Актуально Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Державні вихідні у лютому 2022
Офіційні вихідні в лютому 2022 / Фото 24 канал
Календар святкових днів у лютому 2022
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1 лютого – Китайський Новий Рік, День безпечного інтернету;
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2 лютого – День бабака;
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4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
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6 лютого – Міжнародний день бармена;
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9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
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10 лютого – Міжнародний день боротьби з епілепсією;
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11 лютого – Всесвітній день хворого;
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13 лютого – Всесвітній День радіо;
Офіційні вихідні у лютому-2022 / Фото Pixabay
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14 лютого – День Святого Валентина, День комп'ютерника;
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15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини; Стрітення Господнє; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
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17 лютого – День спонтанного прояву доброти;
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20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості;
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21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
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22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
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25 лютого – День інженерно-авіаційної служби ЗСУ;
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28 лютого – початок Масляної.