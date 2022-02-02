У третьому місяці зими на працівників України чекає 20 робочих днів і 8 вихідних, які складають суботи та неділі. Відповідно до законодавства, у лютому державних вихідних днів – не передбачено.

Актуально Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

Державні вихідні у лютому 2022



Офіційні вихідні в лютому 2022 / Фото 24 канал

Календар святкових днів у лютому 2022

1 лютого – Китайський Новий Рік, День безпечного інтернету;

2 лютого – День бабака;

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;

6 лютого – Міжнародний день бармена;

9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

10 лютого – Міжнародний день боротьби з епілепсією;

11 лютого – Всесвітній день хворого;

13 лютого – Всесвітній День радіо;



Офіційні вихідні у лютому-2022 / Фото Pixabay