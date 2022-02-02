У третьому місяці зими на працівників України чекає 20 робочих днів і 8 вихідних, які складають суботи та неділі. Відповідно до законодавства, у лютому державних вихідних днів – не передбачено.

Актуально Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

Державні вихідні у лютому 2022

офіційні вихідні в лютому 2022
Офіційні вихідні в лютому 2022 / Фото 24 канал

Календар святкових днів у лютому 2022

  • 1 лютого – Китайський Новий Рік, День безпечного інтернету;

  • 2 лютого – День бабака;

  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;

  • 6 лютого – Міжнародний день бармена;

  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

  • 10 лютого – Міжнародний день боротьби з епілепсією;

  • 11 лютого – Всесвітній день хворого;

  • 13 лютого – Всесвітній День радіо;

офіційні вихідні лютий
Офіційні вихідні у лютому-2022 / Фото Pixabay

  • 14 лютого – День Святого Валентина, День комп'ютерника;

  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини; Стрітення Господнє; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти;

  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості;

  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;

  • 25 лютого – День інженерно-авіаційної служби ЗСУ;

  • 28 лютого – початок Масляної.