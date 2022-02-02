В третьем месяце зимы работников Украины ждет 20 рабочих дней и 8 выходных, которые составляют субботы и воскресенья. Согласно законодательству, в феврале государственных выходных дней – не предусмотрено.
Актуально Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине
Государственные выходные в феврале 2022
Официальные выходные в феврале 2022 / Фото 24 канал
Календарь праздничных дней в феврале 2022
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1 февраля – Китайский Новый Год, День безопасного интернета;
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2 февраля – День сурка;
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4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;
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6 февраля – Международный день бармена;
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9 февраля – Международный день стоматолога;
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10 февраля – Международный день борьбы с эпилепсией;
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11 февраля – Всемирный день больного;
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13 февраля – Всемирный День радио;
Официальные выходные в феврале-2022 / Фото Pixabay
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14 февраля – День Святого Валентина, День компьютерщика;
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15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств;
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17 февраля – День спонтанного проявления доброты;
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20 февраля – Всемирный день социальной справедливости;
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21 февраля – Международный день родного языка;
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22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений;
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25 февраля – День инженерно-авиационной службы ВСУ;
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28 февраля – начало Масленицы.