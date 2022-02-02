В третьем месяце зимы работников Украины ждет 20 рабочих дней и 8 выходных, которые составляют субботы и воскресенья. Согласно законодательству, в феврале государственных выходных дней – не предусмотрено.

Актуально Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине

Государственные выходные в феврале 2022

офіційні вихідні в лютому 2022

Официальные выходные в феврале 2022 / Фото 24 канал

Календарь праздничных дней в феврале 2022

  • 1 февраля – Китайский Новый Год, День безопасного интернета;

  • 2 февраля – День сурка;

  • 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;

  • 6 февраля – Международный день бармена;

  • 9 февраля – Международный день стоматолога;

  • 10 февраля – Международный день борьбы с эпилепсией;

  • 11 февраля – Всемирный день больного;

  • 13 февраля – Всемирный День радио;

офіційні вихідні лютий
Официальные выходные в феврале-2022 / Фото Pixabay

  • 14 февраля – День Святого Валентина, День компьютерщика;

  • 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств;

  • 17 февраля – День спонтанного проявления доброты;

  • 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости;

  • 21 февраля – Международный день родного языка;

  • 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений;

  • 25 февраля – День инженерно-авиационной службы ВСУ;

  • 28 февраля – начало Масленицы.