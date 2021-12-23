В 2022 году жители Украины встретят немало религиозных и государственных праздников. Всего в году будет 11 официальных выходных, а в целом на 2022 год их запланировано 116. Больше всего времени украинцы будут отдыхать в январе.
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Календарь праздников в 2022 году предусматривает 11 официальных выходных дней
1 января – Новый год (суббота);
7 января – Православное Рождество Христово (пятница);
8 марта – Международный женский день (вторник);
24 апреля – Пасха (воскресенье);
1 мая – Международный день труда (воскресенье);
9 мая – День Победы (понедельник);
12 июня – День Святой Троицы (воскресенье);
28 июня – День Конституции Украины (вторник);
24 августа – День Независимости Украины (среда);
14 октября – День защитника Украины (пьяница);
25 декабря – Рождество верующих западного обряда (воскресенье).
Выходные в Украине в 2022 году / Фото Getty Images
30 сентября Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2022 году. Это создано для того, чтобы предоставить украинцам благоприятные условия для празднования.
В 2022 году для работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными в субботу и воскресенье рабочие дни перенесут:
- с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
- с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Если же праздник приходится на субботу или воскресенье, то следующий понедельник также является выходным. Понедельники в таком случае отрабатывать не нужно.
Выходные в январе-2022
Первый день нового года — 1 января приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник – 3 число. Рождество Христово, которое празднуют 7 января, выпало на пятницу, поэтому этот день будет выходным. Соответственно, жители Украины не будут работать с 7 по 9 января включительно.
Выходные в марте-2022
Международный женский день 8 марта в 2022 году приходится на вторник, который будет выходным. Для того чтобы не разрывать выходные, правительство предлагает 7 марта, понедельник, сделать нерабочим днем, который работники Украины будут отрабатывать 12 марта, в субботу.
Выходные в апреле-2022
В апреле украинских христиан ждет большой и светлый праздник Пасхи. Его верующие будут отмечать 24 апреля. Традиционно, Пасха выпала на воскресенье, поэтому выходной перенесут на рабочий понедельник – 25 апреля.
Выходные в мае-2022
Международный день труда приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 2 мая, что в понедельник. День Победы, 9 мая украинцы будут праздновать в понедельник, поэтому он будет нерабочим.
Выходные в июне-2022
Первенец лета, июнь, подарит жителям Украины два официальных выходных – на Зеленые праздники, то есть Троицу, и на День Конституции 28 июня.
Так, как День Конституции приходится на вторник, то 27 июня, понедельник, предложили сделать выходным днем. Таким образом, у нас будут выходные с 25 по 28 июня включительно. Однако, обратите внимание, что 27 июня нужно будет отработать в субботу 12 июля.
Выходные в августе-2022
В августе Украина будет праздновать День Независимости. 24 августа выпадает на среду, поэтому она будет выходной.
Выходные в октябре-2022
В октябре украинцы будут отдыхать на День защитника и защитницы Украины, который приходится на пятницу 14 октября.
Выходные в декабре 2021 года
Рождество христиан западного обряда в 2022 году приходится на воскресенье, поэтому понедельник 26 декабря будет выходным днем.