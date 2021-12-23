У 2022 році жителі України зустрінуть чимало релігійних і державних свят. Усього в році буде 11 офіційних вихідних, а загалом на 2022 рік їх заплановано 116. Найбільше часу ж українці відпочиватимуть у січні.

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Календар свят у 2022 році передбачає 11 офіційних вихідних днів

1 січня – Новий рік (субота);

7 січня – православне Різдво Христове (п'ятниця);

8 березня – Міжнародний жіночий день (вівторок);

24 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – Міжнародний день праці (неділя);

9 травня – День Перемоги (понеділок);

12 червня – День Святої Трійці (неділя);

28 червня – День Конституції України (вівторок);

24 серпня – День Незалежності України (середа);

14 жовтня – День захисника України (п'яниця);

25 грудня – Різдво вірян Західного обряду (неділя).



Вихідні в Україні у 2022 році / Фото Getty Images

30 вересня Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2022 році. Це створено для того, щоб надати українцям сприятливі умови для святкування.

У 2022 році для працівників з п’ятиденним робочим тижнем і двома вихідними у суботу та неділю робочі дні перенесуть:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Якщо ж свято припадає на суботу чи неділю, то наступний понеділок також є вихідним. Понеділки у такому разі відпрацьовувати не потрібно.

Вихідні у січні-2022

Перший день нового року – 1 січня припадає на суботу, тож вихідний переноситься на понеділок — 3 число. Різдво Христове, яке святкують 7 січня випало на п'ятницю, тож цей день буде вихідним. Відповідно, жителі України не працюватимуть з 7 по 9 січня включно.

Вихідні у березні-2022

Міжнародний жіночий день 8 березня у 2022 році припадає на вівторок, який буде вихідним. Для того, щоб "не розривати" вихідні, уряд пропонує 7 березня, понеділок, зробити неробочим днем, який працівники України відпрацьовуватимуть 12 березня, у суботу.

Вихідні у квітні-2022

У квітні на українських християн чекає велике і світле свято Пасхи. Його віряни відзначатимуть 24 квітня. Традиційно, Пасха випала на неділю, тож вихідний перенесуть на робочий понеділок – 25 квітня.

Вихідні у травні-2022

Міжнародний день праці припадає на неділю, тож вихідний переноситься на 2 травня, що у понеділок. День перемоги, 9 травня українці святкуватимуть у понеділок, тож він буде неробочим.

Вихідні у червні-2022

Первісток літа, червень, подарує жителям України два офіційних вихідних – на Зелені свята, тобто Трійцю, і на День Конституції 28 червня.

Так, як День Конституції припадає на вівторок, то 27 червня, понеділок, запропонували зробити вихідним днем. Таким чином, у нас будуть вихідні з 25 по 28 червня включно. Однак, зверніть увагу, що 27 червня потрібно буде відпрацювати у суботу 12 липня.

Вихідні у серпні-2022

У серпні Україна святкуватиме День Незалежності. 24 серпня випадає на середу, тому вона буде вихідною.

Вихідні у жовтні-2022

В жовтні українці будуть відпочивати на День захисника і захисниці України, який припадає на п'ятницю 14 жовтня.

Вихідні у грудні 2021 року

Різдво християн Західного обряду у 2022 році припадає на неділю, тож понеділок 26 грудня буде вихідним днем.