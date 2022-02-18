Привіт, весно: скільки вихідних українці отримають у березні-2022
18 лютого 2022 , 16:06Читать новость на русском
У березні на українців чекає чимало святкових подій. Перший місяць весни багатий на релігійні свята й на одне державне, до якого прикріплений офіційний вихідний.
У березні 2022 року на працівників України чекає 22 робочих і 9 вихідних. Ще на початку місяця ми встигнемо гарно відпочити, адже на Міжнародний жіночий день – 8 березня, який відзначатимуть у вівторок затверджено офіційний вихідний.
До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Державні вихідні у березні-2022
Державні вихідні в березні 2022 / Фото 24 канал
Календар святкових днів у березні-2022
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 6 березня – Прощена неділя, кінець Масниці
- 7 березня – початок Великого посту
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея
- 12 березня – День землевпорядника
- 14 березня – День захисту прав споживачів
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 20 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
- 21 Березня – 27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації
Свята в березні 2022 / Фото Pexels
- 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, День весняного рівнодення.
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
- 23 березня – Всесвітній Метеорологічний день, День цуценят
- 24 березня – Всеукраїнський День боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
- 25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України, Благовіщення у вірян західного обряду
- 26 березня – День Національної гвардії України
- 27 березня – Міжнародний день театру, перехід на літній час.