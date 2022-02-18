Привіт, весно: скільки вихідних українці отримають у березні-2022

18 лютого 2022 , 16:06
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У березні на українців чекає чимало святкових подій. Перший місяць весни багатий на релігійні свята й на одне державне, до якого прикріплений офіційний вихідний.

У березні 2022 року на працівників України чекає 22 робочих і 9 вихідних. Ще на початку місяця ми встигнемо гарно відпочити, адже на Міжнародний жіночий день – 8 березня, який відзначатимуть у вівторок затверджено офіційний вихідний.

До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

Державні вихідні у березні-2022


Державні вихідні в березні 2022 / Фото 24 канал

Календар святкових днів у березні-2022

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 6 березня – Прощена неділя, кінець Масниці
  • 7 березня – початок Великого посту
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея
  • 12 березня – День землевпорядника
  • 14 березня – День захисту прав споживачів
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 20 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
  • 21 Березня – 27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації


Свята в березні 2022 / Фото Pexels

  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, День весняного рівнодення.
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
  • 23 березня – Всесвітній Метеорологічний день, День цуценят
  • 24 березня – Всеукраїнський День боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
  • 25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України, Благовіщення у вірян західного обряду
  • 26 березня – День Національної гвардії України
  • 27 березня – Міжнародний день театру, перехід на літній час.
Автор: Андріана Будиш