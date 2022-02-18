У березні 2022 року на працівників України чекає 22 робочих і 9 вихідних. Ще на початку місяця ми встигнемо гарно відпочити, адже на Міжнародний жіночий день – 8 березня, який відзначатимуть у вівторок затверджено офіційний вихідний.

До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

Державні вихідні у березні-2022



Державні вихідні в березні 2022 / Фото 24 канал

Календар святкових днів у березні-2022

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

3 березня – Всесвітній день письменника

6 березня – Прощена неділя, кінець Масниці

7 березня – початок Великого посту

8 березня – Міжнародний жіночий день

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея

12 березня – День землевпорядника

14 березня – День захисту прав споживачів

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів

20 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення

21 Березня – 27 березня – тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації



Свята в березні 2022 / Фото Pexels