В марте 2022 года работников Украины ждет 22 рабочих и 9 выходных. Еще в начале месяца мы успеем хорошо отдохнуть, ведь на Международный женский день – 8 марта, который будут отмечать во вторник утвержден официальный выходной.

К слову Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине

Государственные выходные в марте-2022

державні вихідні в березні 2022
Государственные выходные в марте 2022 / Фото 24 канал

Календарь праздничных дней в марте 2022

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта – Всемирный день писателя
  • 6 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы
  • 7 марта – начало Великого поста
  • 8 марта – Международный женский день
  • 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея
  • 12 марта – День землеустроителя
  • 14 марта – День защиты прав потребителей
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
  • 20 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21 Марта – 27 марта – неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации

Свята в березні 2022
Праздники в марте 2022 / Фото Pixels

  • 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, День весеннего равноденствия.
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта – Всемирный Метеорологический день, День щенков
  • 24 марта – Всеукраинский День борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза
  • 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины, Благовещение у верующих западного обряда
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта – Международный день театра, Переход на летнее время.