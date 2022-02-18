В марте 2022 года работников Украины ждет 22 рабочих и 9 выходных. Еще в начале месяца мы успеем хорошо отдохнуть, ведь на Международный женский день – 8 марта, который будут отмечать во вторник утвержден официальный выходной.
К слову Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине
Государственные выходные в марте-2022
Государственные выходные в марте 2022 / Фото 24 канал
Календарь праздничных дней в марте 2022
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта – Всемирный день писателя
- 6 марта – Прощеное воскресенье, конец Масленицы
- 7 марта – начало Великого поста
- 8 марта – Международный женский день
- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея
- 12 марта – День землеустроителя
- 14 марта – День защиты прав потребителей
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
- 20 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 21 Марта – 27 марта – неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации
Праздники в марте 2022 / Фото Pixels
- 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, День весеннего равноденствия.
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта – Всемирный Метеорологический день, День щенков
- 24 марта – Всеукраинский День борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза
- 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины, Благовещение у верующих западного обряда
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины
- 27 марта – Международный день театра, Переход на летнее время.