Міжнародні та професійні свята у травні 2024: скільки буде вихідних та робочих днів
У травні люди відзначатимуть чимало свят, серед яких є дуже важливі. Наприклад, День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої Світової війни, День пам'яті жертв політичних репресій та День матері.
Усі додаткові вихідні, які були у попередні роки, скасовані, у зв'язку з дією воєнного стану. Скільки ж відпочиватимуть українці, розкаже LifeStyle 24.
Важливо Свята у квітні 2024 року: скільки днів відпочиватимуть українці
У травні будемо мати 23 робочих дні: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, та 8 вихідних: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Календар свят на травень 2024 року
1 травня – День праці.
3 травня – Всесвітній день свободи друку (преси).
7 травня – День радіо.
8 травня – Міжнародний день Червоного Хреста; День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої Світової війни.
9 травня – День Європи (міжнародний).
12 травня – День матері; Всесвітній день медичних сестер.
15 травня – Міжнародний день сімей.
17 травня – Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.
18 травня – День науки; Міжнародний день музеїв; День Європи (український).
19 травня – Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних та дитячих громадських організацій; День пам'яті жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби з гепатитами.
20 травня – День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога.
21 травня – Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу і розвитку.
22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності.
23 травня – Свято Героїв.
24 травня – День слов'янської писемності та культури.
25 травня – День філолога; День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
26 травня – День хіміка; День Києва.
28 травня – День прикордонника.
29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.
31 травня – Всесвітній день без тютюну; День зварювальника.