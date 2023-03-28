У квітні, як і у попередні місяці, українці будуть мати вихідні лише в суботу та неділю. Місяць має 30 днів, з них 20 днів – робочі, решта 10 офіційні вихідні: 1 та 2 квітня, 8 і 9 квітня, 15 і 16 квітня, 22 і 23 квітня, 29 і 30 квітня, зазначає 24 Канал.

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Додаткових вихідних днів до Великодня не буде, адже в Україні скасовані додаткові вихідні у зв'язку з воєнним станом, який продовжено до 20 травня. Це прописано в законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Календар свят у квітні 2023:

1 квітня – День сміху.

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, День геолога.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров'я,

8 квітня – Міжнародний день ромів.

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України.

15 квітня – День довкілля.



Календар на квітень 2023 / Фото Pinterest

16 квітня – Великдень.

17 квітня – День працівників пожежної охорони.

22 квітня – День Землі.

23 квітня – Всеукраїнський день психолога.

26 квітня – Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці.

29 квітня – Міжнародний день танцю.

Автор: Діана Сікорська