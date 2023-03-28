В апреле, как и в предыдущие месяцы, у украинцев будут выходные только в субботу и воскресенье. Луна имеет 30 дней, из них 20 дней – рабочие, оставшаяся часть 10 официальные выходные : 1 и 2 апреля, 8 и 9 апреля, 15 и 16 апреля, 22 и 23 апреля, 29 и 30 апреля, отмечает 24 Канал.

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Дополнительных выходных дней к Пасхе не будет, ведь в Украине отменены дополнительные выходные в связи с военным положением, которое продлено до 20 мая. Это прописано в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Календарь праздников в апреле 2023:

1 апреля – День смеха.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, День геолога.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья,

8 апреля – Международный день ромов.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины.

15 апреля – День окружающей среды.



Календарь на апрель 2023 года / Фото Pinterest

16 апреля – Пасха.

17 апреля – День работников пожарной охраны.

22 апреля – День Земли.

23 апреля – Всеукраинский день психолога.

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.

29 апреля – Международный день танца.

Автор: Диана Сикорская