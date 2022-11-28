Календар на грудень 2022: що відзначатимуть українці й скільки будуть відпочивати

Перший місяць зими – це завжди казковий період, адже українців очікує багато світлих і теплих свят. Однак, зараз для нас найважливіше перш за все мир і перемога. Тож через воєнний стан в Україні додаткових вихідних не передбачається, а про важливі дати та свята – читайте у матеріалі.

У грудні буде багато важливих церковних та державних свят. Також увесь місяць буде тривати Різдвяний піст, який у православній та греко-католицьких церквах розпочинається 28 листопада й закінчується 6 січня напередодні Різдва Христового, зазначає 24 канал.

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Традиційно грудень має 31 календарний день. Офіційними вихідними днями будуть лише суботи й неділі – 3,4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 і 31 грудня.

Релігійні свята та важливі дати у грудні 2022

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки; Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.

4 грудня – Введення в Храм Пресвятої Богородиці; День інформатики.

5 грудня – Благовірного князя Ярополка Володимира-Волинського; Всесвітній день ґрунтів.

6 грудня – День Збройних Сил України.

7 грудня – День Святої великомучениці Катерини; День місцевого самоврядування в Україні.

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 грудня – Всесвітній день футболу.

11 грудня – День благодійництва в Україні.

12 грудня – День сухопутних військ України.

13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного; День скрипки.

14 грудня – Пророка Наума; День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

15 грудня – День працівників суду України.

Календар на грудень 2022 – свята та події / Фото "Видавництво Старого Лева"

17 грудня – День Святої Варвари; День працівника державної виконавчої служби.

18 грудня – Преподобного Сави; Міжнародний день мігранта.

19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця; Міжнародний день допомоги бідним.

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

21 грудня – День народження кросворда.

22 грудня – День енергетика.

23 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість; Всесвітній день сноуборду.

24 грудня – День працівників архівних установ України.

25 грудня – День чудотворця Святого Спиридона; Різдво Христове.

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26 грудня – День подарунків.

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

31 грудня – Останній день року, Новорічна ніч.