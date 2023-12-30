Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

У січні наступного року українці відзначатимуть деякі важливі свята: День Соборності України, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, День пам'яті Героїв Крут та День Автономної Республіки Крим.

Загалом у січні 31 календарний день: 22 робочі дні та 8 вихідних, які будуть у суботу та неділю. Люди відпочиватимуть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 січня, а працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 та 31 січня, пише 24 Канал.

Важливо Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво

За Законом України, у зв'язку з дією воєнного стану, додаткові вихідні скасовано. А 7 січня, Різдво за юліанським календарем, більше не вважається державним святом. За новим стилем Україна відсвяткувала народження Ісуса Христа 25 грудня. Далі дізнавайтесь, які свята будуть у січні 2024 року.

Свята на січень 2024 року