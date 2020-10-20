Популярна британська модель Демі Роуз не припиняє тішити шанувальників новими еротичними кадрами. Зірка часто знімається у відвертих фотосесіях та оголює частини тіла, чим заводить мережу.

Сексапільна британка Демі Роуз завжди впевнена в собі і знає як завести мережу. Модель часто публікує кадри з відвертих фотосесій, на яких демонструє свої форми. Демі опублікувала нові світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми У розкішній сукні з розрізом: гаряча Демі Роуз показала апетитні форми – спекотні фото

Демі Роуз постала перед об'єктивом камери босоніж на тлі океану та пальм. Для гарячого образу дівчина обрала розкішну сукню з рюшами насиченого червоного кольору з пікантним декольте та вирізом. Плаття вигідно підкреслювало пишні груди та стегна Демі Роуз, але водночас і тонку талію.

Довге волосся модель вклала легкими хвилями. Воно розвівалось по вітру, що додавало фото особливої перчинки. Демі зробила свій улюблений макіяж з акцентом на губах, де красувалась нюдова помада.

Пікантними світлинами дівчина анонсувала свій початок співпраці з молодіжним брендом одягу PrettyLittleThing. Тому скоро можна очікувати нових відвертих фотографій в колаборації з цим брендом.



Демі Роуз у розкішній сукні / Instagram / @demirose



Демі Роуз у розкішній сукні / Instagram / @demirose