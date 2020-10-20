Популярная британская модель Деми Роуз не прекращает радовать поклонников новыми эротическими кадрами. Звезда часто снимается в откровенных фотосессиях и обнажает части тела, чем заводит сеть.

Сексапильная британка Деми Роуз всегда уверена в себе и знает как завести сеть. Модель часто публикует кадры из откровенных фотосессий, на которых демонстрирует свои формы. Деми опубликовала новые фото на личной странице в инстаграм.

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Деми Роуз предстала перед объективом камеры босиком на фоне океана и пальм. Для горячего образа девушка выбрала роскошное платье с рюшами насыщенного красного цвета с пикантным декольте и вырезом. Платье выгодно подчеркивало пышную грудь и бедра Деми Роуз, но одновременно и тонкую талию.

Длинные волосы модель уложила легкими волнами. Они развевалось по ветру, что добавляло фото особой перчинки. Деми сделала свой любимый макияж с акцентом на губах, где красовалась нюдовая помада.

Пикантными фотографиями девушка анонсировала свое начало сотрудничества с молодежным брендом одежды PrettyLittleThing. Поэтому скоро можно ожидать новых откровенных фотографий в коллаборации с этим брендом.



Деми Роуз в роскошном платье / Instagram / @demirose



Деми Роуз в роскошном платье / Instagram / @demirose