Молодий український режисер Діма Маніфест помер від раку. Його не стало сьогодні, 13 жовтня. Він прославився роботою з зірками першого ешелону українського шоу-бізнесу. Артисти відреагували на втрату.

Режисер і кліпмейкер Діма Маніфест помер від онкологічного захворювання. Навіть попри пухлину він працював до останнього та створював фантастичні відео для вітчизняних зірок. Про його смерть розповіли знаменитості в інстаграмі, зокрема телеведучий і продюсер Юрій Горбунов.

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Реакція зірок на смерть Діми Маніфеста від раку

Шоумен розповів, що Діма Маніфест був режисером українського серіалу "Великі Вуйки". За його словами, він комфортно почувався з камерою в руках, а без неї його важко було уявити на знімальному майданчику. Горбунов зізнався, що хлопець в старості хотів написати книжку, однак мрію втілити не вдасться.

Спочивай з миром, друже! Ти стільки ще не зробив,

– написав Юрій Горбунов.

Співачка Аліна Гросу, яка активно будує кар'єру в Росії, також працювала з Дімою Маніфестом. Саме він виступив режисером її останнього кліпу на пісню "Голый король". Вона показала фото з покійним кліпмейкером і висловила свої співчуття від втрати.

"Локомотив, генератор нереально крутих ідей, вічний двигун. Дуже-дуже хороша, сонячна, добра людина… Ти міг стільки всього ще зробити, стільки посмішок ще нам подарувати. Серце розривається. Спочивай з миром", – написала артистка.

Репер Yarmak також співпрацював з Дімою Маніфестом.

"Ти був великим трудягою, навіть попри пухлину ти все одно не здавався і працював далі! Сюжет твоєму житті закінчився занадто рано, красивих тобі кадрів з неба, брате", – написав виконавець.

Артистка Світлана Тарабарова показала архівні фото зі зйомок кліпів на пісні "Добре з тобою", "Маніфест" і "Мені казково". Саме ці відомі роботи зірці допомагав створювати Діма Маніфест.

Завжди усміхнений. Здавалось, у тебе завжди 30 годин на добу, замість наших 24, бо інакше, як пояснити, коли ти спав? Боляче, але зараз можна бути спокійними, що там де ти, тепер будуть найкращі кліпи,

– написала Світлана Тараброва.

Серед найкращих робіт режисера Діми Маніфеста кліпи на пісні "Мені казково" Світлани Тарабарової, "Танцюй" гурту "Антитіла", "Чекаю цьом" дуету Олі Цибульської та Дзідзьо, "Королева Ночи" Олі Полякової. Крім того, він працював з Джамалою, Тіною Кароль, Аліною Паш, Jerry Heil і багатьма іншими кумирами мільйонів.