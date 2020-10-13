Молодой украинский режиссер Дима Манифест умер от рака. Его не стало сегодня, 13 октября. Он прославился работой со звездами первого эшелона украинского шоу-бизнеса. Артисты отреагировали на потерю.

Режиссер и клипмейкер Дима Манифест скончался от онкологического заболевания. Даже несмотря на опухоль он работал до последнего и создавал фантастические видео для отечественных звезд. О его смерти рассказали знаменитости в Инстаграме, в частности телеведущий и продюсер Юрий Горбунов.

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Реакция звезд на смерть Димы манифеста от рака

Шоумен рассказал, что Дима Манифест был режиссером украинского сериала "Великие Вуйки". По его словам, он комфортно чувствовал себя с камерой в руках, а без нее его трудно было представить на съемочной площадке. Горбунов признался, что парень в старости хотел написать книгу, однако мечту воплотить не удастся.

Покойся с миром, дружище! Ты столько еще не сделал,

– написал Юрий Горбунов.

Певица Алина Гросу, которая активно строит карьеру в России, также работала с Димой Манифестом. Именно он выступил режиссером ее последнего клипа на песню "Голый король". Она показала фото с покойным клипмейкером и выразила свои соболезнования от потери.

"Локомотив, генератор нереально крутых идей, вечный двигатель. Очень-очень хороший, солнечный, добрый человек... ты мог столько всего еще сделать, столько улыбок еще нам подарить. Сердце разрывается. Покойся с миром", – написала артистка.

Рэпер Yarmak также сотрудничал с Димой Манифестом.

"Ты был большим трудягой, даже несмотря на опухоль ты все равно не сдавался и работал дальше! Сюжет твоей жизни закончился слишком рано, красивых тебе кадров с неба, брат", – написал исполнитель.

Среди лучших работ режиссера Димы Манифеста клипы на песни "Мне сказочно" Светланы Тарабаровой, "Танцуй" группы "Антитела", "Жду цем" дуэта Оли Цибульской и Дзидзьо, "Королева Ночи" Оли Поляковой. Кроме того, он работал с Джамалой, Тиной Кароль, Алиной Паш, Jerry Heil и многими другими кумирами миллионов.