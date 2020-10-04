Японський модельєр і засновник відомого бренду Kenzo Кензо Такада помер від коронавірусу. Дизайнеру був 81 рік.

Про смерть Кензо Такади інформує видання Agence France-Presse, посилаючись на речника медельєра. Відомо, що дизайнер помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Він важко переносив хворобу, адже був у 81-річному віці.

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Кензо Такада помер 4 жовтня в лікарні у французькому місті Нейї-сюр-Сен.

Le créateur de mode japonais #Kenzo Takada est mort aujourd'hui des suites du Covid-19 à l'âge de 81 ans, a annoncé un porte-parole #AFP pic.twitter.com/dE1YYBuX0E — Agence France-Presse (@afpfr) October 4, 2020

Варто наголосити, що Кензо Такада – перший японський стиліст, який зарекомендував себе і прославився в Парижі. 1970 року він заснував будинок мод Kenzo, який випускав преміальні парфуми, одяг і аксесуари.

1993 року модельєр продав бренд Kenzo французькій компанії LVMH, а за 6 років оголосив про завершення кар'єри дизайнера і працював лише в колаборації з іншими відомими брендами. Однак минулого року Кензо Такада зізнався про намір повернутись у модельну індустрію.