Від коронавірусу помер модельєр Кензо Такада – засновник бренду Kenzo
Японський модельєр і засновник відомого бренду Kenzo Кензо Такада помер від коронавірусу. Дизайнеру був 81 рік.
Про смерть Кензо Такади інформує видання Agence France-Presse, посилаючись на речника медельєра. Відомо, що дизайнер помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Він важко переносив хворобу, адже був у 81-річному віці.
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Кензо Такада помер 4 жовтня в лікарні у французькому місті Нейї-сюр-Сен.
Варто наголосити, що Кензо Такада – перший японський стиліст, який зарекомендував себе і прославився в Парижі. 1970 року він заснував будинок мод Kenzo, який випускав преміальні парфуми, одяг і аксесуари.
1993 року модельєр продав бренд Kenzo французькій компанії LVMH, а за 6 років оголосив про завершення кар'єри дизайнера і працював лише в колаборації з іншими відомими брендами. Однак минулого року Кензо Такада зізнався про намір повернутись у модельну індустрію.