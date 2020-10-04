Японский модельер и основатель известного бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса. Дизайнеру был 81 год.

О смерти Кензо Такады информирует издание Agence France-Presse, ссылаясь на представителя медельєра. Известно, что дизайнер умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он тяжело переносил болезнь, ведь был в 81-летнем возрасте.

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Le créateur de mode japonais #Kenzo Takada est mort aujourd'hui des suites du Covid-19 à l'âge de 81 ans, a annoncé un porte-parole #AFP pic.twitter.com/dE1YYBuX0E — Agence France-Presse (@afpfr) October 4, 2020

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