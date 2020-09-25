Український художник Юрій Боднар помер від коронавірусу сьогодні, 25 вересня. Він важко переносив COVID-19 та лікувався разом з дружиною в одній з клінік Ужгорода. Йому було 65 років.

Про смерть знаменитого батька повідомила його донька Леся на особистій сторінці у фейсбуці.

Читайте також Померла мама актора Сильвестра Сталлоне

Вчора, 24 вересня, друг та колега Юрія Боднаря Микола Яцурак опублікував щемливий допис, яким оголосив про коронавірус у відомого художника і його дружини пані Лесі. Вони важко переносили COVID-19 та перебували на госпіталізації в лікарні Ужгорода.

Дружині митця стало "трохи краще", а самого Юрія Бондаря вчора перевели в реанімацію під апарат штучної вентиляції легень. Сьогодні, 25 вересня, живописця не стало. Він помер у 65-річному віці.

"Нема… Сумно… Тяжко… Спочивай з миром, друже", – написав у фейсбуці Микола Яцурак.

Що відомо про Юрія Боднаря

Юрій Бондар ріс на Закарпатті, вчився на Тернопільщині та проживав в Ужгороді. Він писав твори у галузі станкового живопису, в жанрах портрету, пейзажу та натюрморту. Твори живописця зберігаються в Тернопільському художньому музеї. Понад 20 років він був членом Національної спілки художників України.