Украинский художник Юрий Боднар умер от коронавируса сегодня, 25 сентября. Он тяжело переносил COVID-19 и лечился вместе с женой в одной из клиник Ужгорода. Ему было 65 лет.

О смерти знаменитого отца сообщила его дочь Леся на личной странице в фейсбуке.

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Вчера, 24 сентября, друг Юрия Боднара Николай Яцурак опубликовал трогательное сообщение, которым объявил о коронавирусе у известного художника и его жены госпожи Леси. Они тяжело переносили COVID-19 и находились на госпитализации в больнице Ужгорода.

Жене художника стало "получше", а самого Юрия Бондара вчера перевели в реанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких. Сегодня, 25 сентября, живописца не стало. Он умер в 65-летнем возрасте.

"Нет... Грустно... Тяжело... Покойся с миром, друг", – написал в фейсбуке Николай Яцурак.

Что известно о Юрии Боднаре

Юрий Боднар рос на Закарпатье, учился на Тернопольщине и проживал в Ужгороде. Он писал произведения в области станковой живописи, в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. Произведения живописца хранятся в Тернопольском художественном музее. Больше 20 лет он был членом Национального союза художников Украины.