Цьогоріч весняне рівнодення будемо мати 20 березня о 05:07 за київським часом. Тобто вже зовсім скоро день стане довшим, а ніч коротшою, передає LifeStyle 24.

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День весняного рівнодення: слов'янські традиції

Вважається, що весняне рівнодення приносить з собою справжню весну: тане сніг, прилітають пташки, дні стають довшими та теплішими. Колись наші предки у цей день пекли булочки, які були схожі на жайворонків. Солодощами, зокрема, ласували діти. Вони також підкидували пташок в небо та намагалися зловити, адже, за народними повір'ями, це добрий знак. Дівчата ж, наприклад, виконували веснянки, хлопці розпалювали вогнище, а потім стрибали через нього, аби відлякати усі хвороби.

Цікаво, що раніше слов'яни святкували весняне рівнодення два тижні. Вони дотримувалися певних традицій, коли зима зустрічалася з весною. Наприклад, спалювали опудало богині смерті та зими, яка називалася Мореною. А вшановували Ярила та Лелю, які символізували прихід тепла. Також люди готували млинці та йшли до лісу, аби пригостити ними ведмедя. Адже тварина вважалася там господарем.

День весняного рівнодення: що треба зробити