За часів язичництва Масницю святкували декілька тижнів. Свято набуло великої популярності й у часи Київської Русі, коли її охрестив князь Володимир Великий. Радянський Союз спаплюжив традиції цієї події. Головною метою стало не примирення та прихід весни: люди напивалися, наїдалися та билися, пише LifeStyle 24.

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Традиції Масниці

Масляний тиждень – це різноманітні цікаві звичаї та розваги. За традицією, раніше хлопцям та дівчатам, які ще не уклали шлюб, зачіпали на ногу колодку з дерева. Адже вважалося, що потрібно жити у любові та злагоді, а не ходити неодруженими. Хлопці повинні були носити дерев'яне поліно весь тиждень, нерідко жінки прикрашали його квітами або стрічками. До речі, можна було й відкупитися: пригостити дівчину чимось солодким.

У понеділок люди збиралися, щоб пеленати колодку. В усі інші дні її також хрестили, оплакували, лікували та ховали. Дівчата, наприклад, могли прив'язати поліно на руку хлопцеві. Останні натомість мали зробити подарунок: стрічки, намисто та хустки. Колодій має ще одну особливу назву – Бабський тиждень. Адже колись жінки могли ходити у цей час до шинку, смакувати наливки та веселитися.

Як святкують Масницю в Україні / Фото УНІАН

На Полтавщині у період Масниці жінку гарно одягали та плели косу з конопляного прядива. Потім з нею танцювали й співали, а вже після цього – виганяли у сіни. Згодом у будинок заходила жінка, яка була перевдягнута у діда. Такий обряд має певний символізм. Жінка – це Масниця, яка запускає в оселю піст, а дідусь робить його легким та швидким.

Під час Масляного тижня важливо не так веселитися та смачно їсти, як прощати усі образи та миритися. Крім того, на останній день свята припадає Прощена неділя.