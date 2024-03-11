З нагоди Масниці, улюбленої події багатьох людей, LifeStyle 24 підготував добірку чудових привітань у прозі, віршах та картинках. Щиро вітаємо усіх наших читачів зі святом та бажаємо, аби на душі було солодко.
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Привітання з Масляною у віршах та картинках
Я хочу тобі побажати
У Масницю цю
Яскраво жити та поживати,
Краще за всіх на світі.
І везіння тобі зараз
Щиро бажаю,
Щоб кожен день і годину
Жити, не сумуючи!
***
Масниця до нас прийшла,
І радість принесла!
Всім бажаю нагулятися,
Смачних млинців наїдатися!
Будемо пісні співати, танцювати,
Щоб ще щасливішими стати,
Щоб у кожен дім добро
Разом зі святом прийшло!
Привітання з Масницею / Фото forumsmile.com.ua
Привітання з Масницею / Фото art-shop.com.ua
***
З Масницею вас вітаю
Та млинців смачних бажаю.
Щиро та завзято жити,
В прощення усіх простити!
Жити щасливо, багато,
Шанувати добре свято.
Взагалі життя любити
Та в думках із Богом жити!
***
Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І млинцями щиро пригощає нас
Тиждень весняний і масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги й розради
Масляна – найкращий час.
Привітання з Масницею / Фото forumsmile.com.ua
***
Весь народ радіє,
Бо настало свято,
Дочекались Колодія
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
Вареники зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тануло!
Привітання з Масляною у прозі та картинках
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
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Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки та подарують прекрасний настрій. Нехай весняні дні принесуть нам радість, мир, добробут, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!
Привітання з Масницею / Фото Canva
Привітання з Масницею / Фото vitannya.com.ua
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На Масницю ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди. На порозі весни, в найсмачніше свято, хочеться побажати тобі оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостинного будинку, добробуту. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди завжди оминають, а в серці оселиться щастя та добро. З Масницею!
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Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку стояв сміх, гарний настрій захоплював усіх довкола, щоб рідні були поряд. Нехай цей тиждень свята стане найщасливішим, найрадіснішим і залишить по собі лише гарні спогади!
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Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб зима завершила свої урочистості й пустила на землю квітучу і ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя!