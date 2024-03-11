11 березня православні християни вшановують пам'ять Антипа та Єфимія, а також святителів Софроніїв: патріарха Єрусалимського, єпископа Врачанського, відлюдника Печерського. LifeStyle 24 розповість про їхнє життя.

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Святитель Софроній, який був Єрусалимським патріархом, народився в Дамаску, він з дитинства захоплювався філософією. Софроній був у Єрусалимі, навчав ієромонаха Іоанна та згодом став ченцем. Пізніше Софроній та Іоанн вирушили до Константинополя. До останніх днів він працював на благо Церкви.

Про Софронія, який був затворником Києво-Печерського монастиря, відомо небагато. Він жив у Дальніх печерях, носив волосяницю та важкий залізний пояс щодня. Його мощі досі зберігають у монастирі.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна вживати м'ясо птиці.

У цей день заборонено думати про майбутнє, коли кує зозуля – омріяне не здійсниться.

Не можна проганяти птахів зі свого подвір'я: вони починають вити гнізда.

Заборонено сьогодні сваритися з близькими.

Прикмети на 11 березня

У цей день визначали погоду за вітром: якщо він дме з півдня – чекайте швидкого потепління.

Повернулися перелітні птахи з теплих країв – буде щедрий врожай зернових.

Небо зоряне – влітку станеться засуха.

Ворони сидять зграями на землі – до холодів

Свята в Україні та світі

У цей день починається Масниця, яка триває цілий тиждень. Це підготовка до Великого посту, проводи зими та зустріч сонця. Головна страва цього свята – це вареники з сиром, политі сметаною.

Також 11 березня – Всесвітній день сантехніка. Свято заснували у 2010 році, щоб нагадати про важливу роль цієї професії в життя людства.