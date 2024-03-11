В этом году весеннее равноденствие будем иметь 20 марта в 05:07 по киевскому времени. То есть уже совсем скоро день станет длиннее, а ночь короче, передает LifeStyle 24.

Какой праздник сегодня Не поедание блинов и выпивка: главные традиции Масленицы в Украине

День весеннего равноденствия: славянские традиции

Считается, что весеннее равноденствие приносит с собой настоящую весну: тает снег, прилетают птички, дни становятся длиннее и теплее. Когда-то наши предки в этот день пекли булочки, которые были похожи на жаворонков. Сладостями, в частности, лакомились дети. Они также подбрасывали птичек в небо и пытались поймать, ведь, по народным поверьям, это хороший знак. Девушки же, например, выполняли веснянки, ребята разжигали костер, а потом прыгали через него, чтобы отпугнуть все болезни.

Интересно, что раньше славяне праздновали весеннее равноденствие две недели. Они придерживались определенных традиций, когда зима встречалась с весной. Например, сжигали чучело богини смерти и зимы, которая называлась Мореной. А чествовали Ярила и Лелю, которые символизировали приход тепла. Также люди готовили блины и шли в лес, чтобы угостить ими медведя. Ведь животное считалось там хозяином.

День весеннего равноденствия: что надо сделать