Весілля Шона Пенна було під загрозою зриву: як карантин допоміг актору зблизитися з коханою
2 серпня світ шоу-бізнесу сколихнула новина про одруження 59-річного голлівудського актора Шона Пенна та австралійської акторки Лейли Джордж. Тепер стало відомо, що час, проведений в самоізоляції разом, допоміг закоханим зблизитися, адже до того вже був момент, коли вони розійшлися.
Зіркове весілля стало гучною подією у світі селебрітіс. Оскільки пара не виставляла стосунки на широкий загал, то і одружитися вирішила потайки. Це ще більше привернуло увагу ЗМІ. Тепер стало відомо, що час, який Джордж та Пенн провели разом в самоізоляції через пандемію коронавірусу, допоміг зміцнити їхні стосунки. Про це повідомляє видання People.
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Виявляється, що за декілька місяців до весілля, Пенн розійшовся з Лейлою. Їхні стосунки зазнали удару, проте актор не зміг без коханої і зробив все, щоб повернути її.
Лейла якийсь час була в житті Шона. Вони зійшлися, а потім розлучилися. Але він усвідомив, що зробив помилку, і, коли відчув, що може втратити її назавжди, то наполегливо працював, щоб повернути обраницю,
– розповів інсайдер.
На покращення стосунків, які все-таки переросли у сім'ю, вплинула самоізоляція. Оскільки у світі розпочалася пандемія коронавірусу, то закохані багато часу проводили разом, що допомогло їм зблизитися.
Що відомо про стосунки Шона Пенна і Лейли Джордж
Американський актор Шон Пенн втретє одружився. Раніше він мав шлюб із співачкою Мадонною та акторкою Робін Райн. Із цими зірками Шон має двох дітей – 26-річного сина Гоппера Джека Пенна та 29-річну доньку-модель Ділан Френсіс Пенн. Спадкоємці не пропустили свято батька і стали одними з небагатьох гостей, які завітали на його третє весілля.
Про романтичні стосунки Шона Пенна та Лейли Джордж, яка молодша за нього на 31 рік, стало відомо восени 2016 року. Тоді закохані влаштували відпочинок на Гаваях, проте офіційно підтвердили роман лише через рік. Пара не має бажання афішувати особисте життя, тому спільні фото та інші подробиці з'являються в мережі вкрай рідко.