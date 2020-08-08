2 серпня світ шоу-бізнесу сколихнула новина про одруження 59-річного голлівудського актора Шона Пенна та австралійської акторки Лейли Джордж. Тепер стало відомо, що час, проведений в самоізоляції разом, допоміг закоханим зблизитися, адже до того вже був момент, коли вони розійшлися.

Зіркове весілля стало гучною подією у світі селебрітіс. Оскільки пара не виставляла стосунки на широкий загал, то і одружитися вирішила потайки. Це ще більше привернуло увагу ЗМІ. Тепер стало відомо, що час, який Джордж та Пенн провели разом в самоізоляції через пандемію коронавірусу, допоміг зміцнити їхні стосунки. Про це повідомляє видання People.

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Виявляється, що за декілька місяців до весілля, Пенн розійшовся з Лейлою. Їхні стосунки зазнали удару, проте актор не зміг без коханої і зробив все, щоб повернути її.

Лейла якийсь час була в житті Шона. Вони зійшлися, а потім розлучилися. Але він усвідомив, що зробив помилку, і, коли відчув, що може втратити її назавжди, то наполегливо працював, щоб повернути обраницю,

– розповів інсайдер.

На покращення стосунків, які все-таки переросли у сім'ю, вплинула самоізоляція. Оскільки у світі розпочалася пандемія коронавірусу, то закохані багато часу проводили разом, що допомогло їм зблизитися.

Що відомо про стосунки Шона Пенна і Лейли Джордж

Американський актор Шон Пенн втретє одружився. Раніше він мав шлюб із співачкою Мадонною та акторкою Робін Райн. Із цими зірками Шон має двох дітей – 26-річного сина Гоппера Джека Пенна та 29-річну доньку-модель Ділан Френсіс Пенн. Спадкоємці не пропустили свято батька і стали одними з небагатьох гостей, які завітали на його третє весілля.