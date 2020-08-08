2 августа мир шоу-бизнеса всколыхнула новость о женитьбе 59-летнего голливудского актера Шона Пенна и австралийской актрисы Лейлы Джордж. Теперь стало известно, что время, проведенное в самоизоляции вместе, помогло влюбленным сблизиться, ведь до этого уже был момент, когда они разошлись.

Звездная свадьба стала громким событием в мире селебритис. Поскольку пара не выставляла отношения широкой общественности, то и жениться решила тайком. Это еще больше привлекло внимание СМИ. Теперь стало известно, что время, которое Джордж и Пенн провели вместе в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, помогло укрепить их отношения. Об этом сообщает издание People.

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Оказывается, что за несколько месяцев до свадьбы Пенн расстался с Лейлой. Их отношения подверглись удару, однако актер не смог без любимой и сделал все, чтобы вернуть ее.

Лейла какое-то время была в жизни Шона. Они сошлись, а потом расстались. Но он осознал, что совершил ошибку, и когда почувствовал, что может потерять ее навсегда, то упорно трудился, чтобы вернуть избранницу,

– рассказал инсайдер.

На улучшение отношений, которые все-таки переросли в семью, повлияла самоизоляция. Поскольку в мире началась пандемия коронавируса, то влюбленные много времени проводили вместе, что помогло им сблизиться.

Что известно об отношениях Шона Пенна и Лейлы Джордж

Американский актер Шон Пенн в третий раз женился. Ранее он был в браке с певицей Мадонной и актрисой Робин Райн. С этими звездами Шон имеет двоих детей – 26-летнего сына Хоппера Джека Пенна и 29-летнюю дочь-модель Дилан Фрэнсис Пенн. Наследники не пропустили праздник отца и стали одними из немногих гостей, которые посетили его третью свадьбу.

О романтических отношениях Шона Пенна и Лейлы Джордж, которая моложе его на 31 год, стало известно осенью 2016 года. Тогда влюбленные устроили отдых на Гавайях, однако официально подтвердили роман только через год. Пара не желает афишировать личную жизнь, поэтому совместные фото и другие подробности появляются в сети крайне редко.