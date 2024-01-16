Коли найкраще справляти весілля у 2024 році: 4 сприятливі дати

2024 рік – високосний. Щодо нього існує безліч забобон та прикмет, які передалися нам ще від предків. Кожна людина сама обирає, вірити в них чи ні.

Однак, згідно з народними повір'ями, у високосний рік не можна одружуватися та виходити заміж. Інакше на подружжя може чекати розлучення або зрада. Попри це, астрологи кажуть, що у 2024 році є декілька сприятливих дат для весілля.

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17 лютого

У цей день навколо панують пристрасть, чуттєвість та приємні переживання. Адже дві планети, Венера та Плутон, з'єднуються. За словами астрологів, якщо справити весілля 17 лютого, то закохану пару переповнюватимуть сильні та глибокі почуття.

24 березня

Багато закоханих пар укладають шлюб весною. Адже у цей період все навколо розцвітає, крім того, приходить довгоочікуване тепло. Цікаво, що наприкінці березня 4 планети, зокрема Венера, перебувають у Рибах. Цей знак зодіаку, згідно з твердженнями астрологів, вважається досить романтичним та емоційним.

30 квітня

Квітень – також хороший місяць для весілля. Астрологи особливо рекомендують подумати над датою 30 квітня. Адже тоді багато планет перебуватимуть у таких знаках зодіаку, як Телець та Риби. А вони вважаються символами краси, добробуту та естетики. Також у цей період варто відправлятися у медову подорож.

30 серпня

30 серпня Венера перебуватиме у Терезах, а Плутон – у Водолії. Разом вони утворюватимуть тригон. Астрологи кажуть, що цей період – дуже романтичний. Крім того, вважається, що Терези відповідають за документи та закони. Тому шлюб, укладений наприкінці серпня, буде міцний.