Однако, согласно народным поверьям, в високосный год нельзя жениться и выходить замуж. Иначе супругов может ждать развод или измена. Несмотря на это, астрологи говорят, что в 2024 году есть несколько благоприятных дат для свадьбы.

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17 февраля

В этот день кругом царят страсть, чувственность и приятные переживания. Ведь две планеты, Венера и Плутон, соединяются. По словам астрологов, если устроить свадьбу 17 февраля, то влюбленную пару будут переполнять сильные и глубокие чувства.

24 марта

Много влюбленных пар заключают брак весной. Ведь в этот период все вокруг расцветает, кроме того, приходит долгожданное тепло. Интересно, что в конце марта 4 планеты, в том числе Венера, находятся в Рыбах. Этот знак зодиака, согласно утверждениям астрологов, считается довольно романтичным и эмоциональным.

30 апреля

Апрель – тоже хороший месяц для свадьбы. Астрологи особо рекомендуют подумать о дате 30 апреля. Ведь тогда многие планеты будут находиться в таких знаках зодиака, как Телец и Рыбы. А они считаются символами красоты, благосостояния и эстетики. Также в этот период следует отправляться в медовое путешествие.

30 августа

30 августа Венера будет находиться в Весах, а Плутон – в Водолее. Вместе они будут образовывать тригон. Астрологи говорят, что этот период очень романтичный. Кроме того, считается, что Весы отвечают за документы и законы. Поэтому брак, заключенный в конце августа, будет крепким.