Для тих, хто планує організувати святкове дійство у своєму місті чи селі, 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" публікує гарний сценарій вертепу. Він розрахований на велику групу персонажів, що дозволяє залучити як дітей, так і дорослих.

Особливістю тексту є його динамічність, адже тут можна помітити протистояння підступного царя Ірода зі Смертю, традиційні українські колядки, і навіть актуальні сьогодні побажання для українських військових. Ба більше, весь сценарій написаний у легкій віршованій формі, що робить його зручним для вивчення.

Сценарій різдвяного вертепу 2025

Дійові особи: Звіздар, чотири Пастушки, два Ангели, три Царі, Ірод, два Воїни, Жид, Жидівка, Циган, Біда, Смерть, і Чорт.

Усі заходять до хати з колядою "Бог предвічний народився".

На передньому плані Звіздар, за ним Пастушки.

Всі: Христос родився!

О творіть двері, отворіть двері!

Ми йдемо без стриму,

Ми вам розкажем, ми вам розкажем

Веселу новину!

Христос родився!

Звіздар (стукає тричі палицею із звіздою):

Мир вкраїнській світлій хаті!

Просим, ґаздо, нас прийняти

Прославляти Христа-Бога...

Ох, важка була дорога.

Пастушок 1: Хай радість буде в вашій хаті!

На хвилю просим нас прийняти,

Пригода дивна нині стала:

У небі зірка засіяла.

Пастушок 2: Позолотила доди, гори,

Ліси, далекії простори,

І дивен голос розстелився,

Із неба Ангел нам з'явився.

Входять Ангели.

Ангел 1: Де з молока тече дорога,

Де безліч зір, де царство Бога,

Я звідти йду і вість веселу

Несу у вашу я оселю.

Ангел 2: На світ цей грішний нині

Прислав Господь свойого Сина.

Він народився у яскині.

Де бідні люди, де бидлина.

Ангел 1: Не лякайтесь, не смутітесь,

Сину Божому вклонітесь!

До вертепу поспішайте,

Сина Божого вітайте!

І всім людям говоріть,

Що Христос прийшов на світ!

Пастушок 1: Слава Богу, мир цій хаті,

Перестаньте сумувати!

Ми вам новину принесли,

Що всі темні сили щезли.

Пастушок 2: Весь світ нині звеселився,

Бо Син Божий народився,

І ви, браття, звеселіться,

Рожденному поклоніться!

Пастушок 3: Ясна зірка засвітила,

Нам дорогу возвістила

Аж до того Вифлеєму –

В ту країну незнайому,

Де Пречиста Сина мала,

Світ добром обдарувала.

Пастушок 4: Ми дорогами-стежками

Поспішали із дарами.

Там Ангели стали в лаву

Й заспівали Богу славу.

Пастирі там поклонились,

Богу щиро помолились

І славили Бога-Сина,

Що прийшла святая днина!

Колядка "Во Вифлеємі нині новина".

Заходять три царі.

Цар 1: Ми з далеких доріг, чужоземних сторін.

Цар 2: Залишили свій почет увесь і палати.

Цар 3: І з дарами оцими йдемо нового царя привітати.

Жид (вбігає): Ох, витаю ясне панство!

Які благородні панове!

Я щиро радий вас вітати

І прислужитись вам готовий –

В дорогу можу щось продати.

Жидівка: І далеко, добрі люди?

Може в корчмі лєпше буде?

Є в нас шинка і ковбаси,

Водка, пиво, ананаси...

Треба би з дороги сісти,

Трохи випити і з'їсти.

Звіздар: Забирайся, Мошку, з хати,

Бо торгу не буде.

Нині хочуть святкувати

Усі чесні люди.

Царі відходять на другий план.

Жид: Ну, то купіть собі краму

У моїй крамниці.

Будуть тішитися ним дуже

Ваші молодиці!

А як грошей забракує,

То Моісєй Якович вам радо заборгує.

Пастушок 1: Ти наразі заборгуєш,

А потому не даруєш,

Людей з хати виганяєш

І маєтки забираєш.

Пастушок 2: Гей, спровадьте жидів з хати,

Ми не хочем торгувати.

Жид: Що?! Жида з хати виганяти,

Мошка в плечі випихати?

Щоб до вас Біда прийшла,

Щоб вам Циган коні вкрав,

Щоб вас Чорт у пекло взяв!

Чорт: Хто мене тут поминає,

Хто мене не забуває?

Там де бійки, сварки, крики,

Там мої грають музики!

Де нишпорять шахраї,

Там товариші мої.

А де всякі чарівниці.

Там мої рідні сестриці.

Бо я жвавий і моторний,

Тілько що я трохи чорний.

Тому й ім'я таке маю –

Чортом мене називають.

Біда: А я – ваша Біда,

Я вас всіх віддавна знаю!

Я вас мучу, пригинаю,

Відбираю ваші статки,

Не лишаю на вас й латки!

Сію вам у душі страх!

Сила в мене є в руках!

Циган (заходить):

Добрий вечір, ґаздиноньку!

Слава Богу, що покликали...

Бо мороз надворі (нюх, нюх),

Ой, як смачно салом пахне

У вашій коморі!

Я є Циган щедрий,

Умію робити,

Кую, дую та й краду,

Вмію ворожити.

Можу навіть жінку вкрасти,

У кого є файна.

Можу коника гнідого

Вивести зі стайні.

Можу ложку підгострити,

Голос підкувати,

А як дасте кусень сала –

На скрипці заграти.

Чорт: Добре, Цигане і Жиде,

Так треба робити,

Я подбаю, щоб вам в світі

Було добре жити.

Ану, Цигане, заграй

Хоч би на гармошці,

А я з Мошком та Бідою

Погуляю трошки.

Чорт, Жид, Жидівка та Біда танцюють циганочку.

Пастушки: Боже, Боже, поможи

Позбутися цієї сатани.

З'являються Ангели, нечиста сила відходять вбік.

Ангел 1: Мир вам, браття мої милі,

Тут слабкі пекельні сили.

Нічого ся не лякайте,

Тільки віру в Бог а майте.

А хто Бога споминає,

То там місця Чорт не має.

Ангел 2: Бог мене сюди послав,

Щоб я вас охороняв.

Стеріг і в хаті, і на полі

Людей від всякої недолі.

Хто горілки не буде пити,

Бари буде обминати,

Жінку, дітей шанувати –

Той завжди щасливий буде,

Й любитимуть його люди.

Жид (до Цигана): Чуєш. що воно сказало?

Щоб хлоп пити перестало!

А як хлоп не буде пити,

З чого Мошко буде жити?

Чорт (до Мошка): Не журися, любий свате,

Я буду людей цькувати,

Щоб на нашу йшли дорогу,

Менше щоб молились Богу,

Один одного щоб били,

Добре щоб горілку пили,

Отоді ми будем жили.

Ангел 1 (до Чорта): Йди геть від них нечиста сило!

Звіздар: Геть, шубавці, з хати!

Жид: Ну-ну-ну!

Я вам, гайдамаки, ще свого докажу,

Я про вас усіх Іроду розкажу!

Циган, Чорт і Мошко втікають, входить цар Ірод з воїнами.

Воїн: Чого тут шум, чого всім треба?!

Ірод: Що за крики тут у хаті,

Я вас хочу запитати.

І скажіть також мені,

Хто за люди ви такі?

А то зараз всім від мене

Страшна кара буде.

Жид: Найяснійший, світлий царю,

Вони слугу твого вірного зобиджають,

А тебе тут зневажають!

Кажуть, що іншого царя мають.

Пастушок 1: Ти є цар, та тільки земний,

А вродився цар таємний,

Що буде понад царями,

Над землею, небесами.

Пастушок 2: То не цар, то вічний Бог,

Що панує без тривог!

Ти боїшся того Бога,

Бо лиха твоя дорога!

Ірод (грізно): Що?!!

Жид: Мій Царю, вони тут повідають

Про такії вісті,

Що цар світу народився...

У Вифлеємі місті!

Ірод (до воїна): Який там цар?! Що він плете?

Воїн: Мій царю, кажуть, що новина –

Що породила Діва Сина.

(Здивовано) :

Месію начебто – Царя усього Світу!

Обіцяного в Заповіті.

Ірод: Ха-ха! Зуміли розсмішити!

Воїн: Царю мій, прийшли зі Сходу мудреці,

Котрим відомо, що родився новий Цар,

Новий Землі Володар.

Ірод: Хто? Що? Месія? Цар?

Ти щось, певно, недочув!

Ану зараз же, мершій

Поклич зі Сходу мудреців!

Царі: Ми царі зі Сходу

У твій край приходим,

Поклонитись тій Дитині,

Що родилась в Палестині.

Цар 1: Я – цар єгипетського роду,

Де мій народ з давніх-давен

Пророкував і проповідував,

Що має народитись Божий Син –

Спаситель світу.

Побачив я зорю й дари з собою взяв,

Щоби малий Ісусик їх прийняв.

Цар 2: Я – цар індійського народу,

Де мій народ по горах і лісах блукає,

Різних богів собі шукає.

А сьогодні Ангел мені сповістив,

Що Христос ся народив.

І я дари з собою взяв,

Щоби Ісусик їх прийняв.

Цар 3: Я – цар грецького народу,

Я не боюсь нічого зроду.

Мій народ по морях гуляє

І Бога-Зевса величає.

А на Сході зоря засіяла

І дорогу мені показала.

І я дари з собою взяв,

Щоби Ісусик їх прийняв.

Ірод: Що ж, ідіть, ідіть у Вифлеєм

І царю вклоніться,

А назад будете йти –

Сюди поверніться.

Вкажете і мені путь,

Куди іти треба,

Бо вклонитися йому

В мене є потреба.

Царі виходять.

Ірод: Відколи я вчув оцю новину,

Що новий цар народився,

Не маю спочину.

Я не можу цього знести!

Я зітру цього Месію,

Бо трон мій царський

Забрати він не сміє!

Воїни!

Всіх дітей в краю зібрати,

Всіх дволітніх постинати!

Кожен хлопчик до двох літ

Хай загине! – Так зробіть!

А між ними певно й Він,

Знайде свій смертельний згин.

Воїн: Твій наказ святий для нас,

Ми виконуєм в цей час.

Ірод: І мале дитя в яскині

Мусите знайти ще нині!

Бо інакше – всім вам смерть!

Смерть: О! Хтось закликує за мною,

Готова я усіх стинать косою!

Ірод: Смерте люба. Смерте мила,

Ти завжди мені служила,

Всіх косила ворогів,

Всіх – кого я повелів.

А тепер скоси Отого,

Що в вертепі народився,

З Пречистої воплотився.

До воїна: Гей солдати мої вірні!

Воїн: Ми тут, царю!

Ірод: Ну то що? Всі діти вбиті?

Воїн: Так, мій царю!

Ангел 1: Не тішся, Іроде лукавий,

Нажився ти лихої слави.

Ніщо безкарно не пройде,

Ніщо безслідно не зникає,

І над катом кожним лютим

Меч долі звисає.

Ангел 2: Знай же, Іроде лукавий, – ось тобі новина:

Межи дітьми не убили ви Божого Сина!

Ірод (з розпачем) : Що?!! Бунт, зрада!!!

(Оговтавшись):

О Смерте, Смерте моя мила,

Ти всякий бунт ущент душила!

Прилинь, махни косою раз і вдруге,

Нехай згинуть з світу усі добрі люди!

Смерть (немов відлуння): О -го-го-го!

Ні, синку, нам їх не здолати.

Тож зупинись й ходи зі мною

У темряви і вічності палати.

Бо мале Дитя в яскині

Має владу в світі нині,

Мушу я Йому служити,

А тебе я маю вбити.

Чорт (захекано):

Пройшов-я тисячі доріг,

Стоптав я тисячі чобіт,

Аж поки долетів сюди.

(Нюх, нюх) Ха-ха!

О, тут вже чую грішну душу!

Її з собою взяти в пекло мушу!

Чорт приступає до Ірода.

Ірод: Гей, сторожа!

Смерть (відганяє косою воїнів): Вона вже не поможе.

Ірод: О Смерте, Смерте моя мила!

Зостав мене, я жити хочу –

Усю тебе я озолочу!

Смерть: Від мене не відкупишся ти злотом, вражий сину,

Пішли зі мною в домовину!

Чорт: Ходім, ходім, мій любий царю,

Тебе в смолі я покупаю!

Ходім зі мною в пекло,

Там нам з тобою буде тепло!

Смерть косою за шию забирає Ірода, Чорт підштовхує його рогачем.

Ангел 1: Поборено зло, лютий цар відступив,

Звалив його спільний до волі порив.

Хай згода й любов поміж вами панує,

Хай справами вашими серце керує,

Хай злоби і заздрості згине отрута,

Щоб Ірод ніколи не зміг повернутись!

А нині ми разом Ісуса вітаймо І

Славу во віки Йому заспіваймо.

Колядка "Небо і земля нині торжествують".

Ангел 2: Прощавайте, добрі люди,

Вже спокій від нині буде.

Щиро Господа благайте,

Своїх діток научайте.

Щоб до церкви всі ходили,

Щиро Богу ся молили,

Здержуйтеся від пустоти,

Не робіть батькам гризоти.

Ангел 1: У хаті клопіт не ведіть.

Із сусідами, звичайно,

Не сваріться, бо не файно.

Кожен з вас запам'ятав,

Як гірко Ірод умирав.

Він не хотів по правді жити,

Бога не хотів любити,

Все в гріхах бенкетував,

Чорту душу продавав.

Ангел 2: Шляхом Ірода не йдіть,

До Бога ся поверніть –

То вас Бог буде любити,

Буде вас благословити,

Пошле вам щасливу долю

І удома, і на полю.

Пастушок 1: Добре сталось, слава Богу,

Тож збираймося в дорогу!

Пастушок 2: Але заки вийдем з хати,

Треба щастя побажати.

Пастушок 3: Дім добром обдарувати.

Пастушок 4 (урочисто говорить і засіває):

Віншуєм вам нині, усі добрі люде,

Нехай поміч Божа завжди з вами буде.

Хай кожної днини, кожної години

Бог благословить вас, біда нехай загине!

Бувайте здорові разом з діточками,

Хай смутку і горя не буде між вами,

Худібка і джмілка нехай виростає,

А град, вогонь, туча – нехай вас минає.

Нехай добре родить жито і пшениця,

Усякеє збіжжя, усяка пашниця.

Христос ся рождає!

Жид (вбігає, захекано):

Зачекайте, зачекайте,

Ви так просто не втікайте,

Ви так просто не ідіть,

Як прийшли, то шось просіть.

Господарі тут – хороші,

Вони мають грубі гроші:

Є доляри, троха гривні – Вони дати нам повинні.

Але гроші, щоб носити, Треба випить, закусити:

Тра' горілку, треба ш-шнапс-с,

Шоб ми пам'єтали вас!

А ше ковбаси і сала,

Шоб нас не лишилось мало,

А ше піввідра салату,

Шоб дійшли ми в крайню хату,

І конхвети в чоколяді,

Шоб дівчата були раді.

Як нам всьо тово даєте –

Проблем мати не будете,

Буде як і буде з ким,

Буде де і буде чим.

Буде вам усе вестися,

Приростати і нестися:

Гроші, діти й пацючки –

І великі "зірочки" (для військових)

Гроші, діти і пацята –

Все привалить вам у хату.

Й буде всьо nаtürlich gut

Аlles, аllеs nісht kарut!

Ангел 1: Прощавайте, мир в цій хаті,

Щасливі будьте і багаті,

Майте волю добру, гожу,

Тільки вірте в ласку Божу!

Ласка Божа вас спасе,

Край і нарід піднесе!

Звіздар: Ми на тому, добрі люди,

Коляду кінчаєм,

Щастя-долі цьому дому

Щиро всі бажаєм!

Виходять з колядкою "Возвеселімся всі разом нині".

