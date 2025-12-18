24 Канал з посиланням на сайт "Етнографія" розповідає, що саме варто поставити вдома на Різдво. Про різницю між дідухом та ялинкою – читайте більше в нашому матеріалі.

Що таке дідух?

Дідух – сніп з колосків жита, пшениці чи вівса, який наші предки ставили на покутті у Святвечір. Він уособлює дух предків, які, за повір'ями, приходять на Різдво до своїх родин. Також дідух вважається символом врожаю, добробуту та багатства.

Що цікаво, присутність дідуха у хаті гарантувала, що наступний рік буде плідним, а родина – здоровою. У сучасному світі ці снопи стають справжніми витворами мистецтва. Зокрема, їх часто прикрашають сухоцвітами, стрічками та лікарськими травами, перетворюючи на стильний елемент інтер'єру.

Дідух / Фото Pinterest

Коли почали прикрашати ялинку в Україні?

Традиція прикрашати ялинку прийшла в Україну значно пізніше – із Західної Європи, зокрема Німеччини. Масового поширення вона набула лише у XIX – XX століттях, зазначає ВВС News Україна. За радянських часів ялинку трансформували у суто новорічний атрибут, намагаючись стерти релігійний підтекст Різдва.

Попри це, для більшості сучасних українців вічнозелена красуня асоціюється з теплом дитинства та подарунками. Її трикутна форма у християнстві трактується як символ Святої Трійці, а вічнозелені голки – як знак вічного життя.

Що ставити на Різдво?