24 Канал з посиланням на сайт "Етнографія" розповідає, що саме варто поставити вдома на Різдво. Про різницю між дідухом та ялинкою – читайте більше в нашому матеріалі.
Що таке дідух?
Дідух – сніп з колосків жита, пшениці чи вівса, який наші предки ставили на покутті у Святвечір. Він уособлює дух предків, які, за повір'ями, приходять на Різдво до своїх родин. Також дідух вважається символом врожаю, добробуту та багатства.
Що цікаво, присутність дідуха у хаті гарантувала, що наступний рік буде плідним, а родина – здоровою. У сучасному світі ці снопи стають справжніми витворами мистецтва. Зокрема, їх часто прикрашають сухоцвітами, стрічками та лікарськими травами, перетворюючи на стильний елемент інтер'єру.
Дідух / Фото Pinterest
Коли почали прикрашати ялинку в Україні?
Традиція прикрашати ялинку прийшла в Україну значно пізніше – із Західної Європи, зокрема Німеччини. Масового поширення вона набула лише у XIX – XX століттях, зазначає ВВС News Україна. За радянських часів ялинку трансформували у суто новорічний атрибут, намагаючись стерти релігійний підтекст Різдва.
Попри це, для більшості сучасних українців вічнозелена красуня асоціюється з теплом дитинства та подарунками. Її трикутна форма у християнстві трактується як символ Святої Трійці, а вічнозелені голки – як знак вічного життя.
Що ставити на Різдво?
- Ялинка та Дідух можуть чудово доповнювати одне одного. Сучасний український різдвяний декор дедалі частіше пропонує компромісні рішення. Наприклад, можна прикрасити ялинку не звичними скляними кулями, а солом'яними "павуками", дерев'яними іграшками, горіхами та сушеними фруктами.
- Водночас ялинку можна залишити як символ радості й розваги, передусім для дітей, а дідух поставити на почесне місце, зокрема на стіл чи комод, як родинний оберіг, щоб вшанувати прадавні традиції.
- Тож у 2026 році ідеальним рішенням може стати поєднання обох символів, що збагатить святкування Різдва новими сенсами.