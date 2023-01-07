Здебільшого у Вертепі грали актори, але у наш час участь беруть всі охочі. Мандрівний театр прославляє новонародженого Ісуса Христа від хати до хати, а також дарує радісні та веселі емоції і дітям, і дорослим.

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Варіантів вертепних вистав є доволі багато. Найвизначнішими є Сокиринський, Батуринський та Межигірський.

Вертеп поділяється на дві частини: релігійну (християнську) та світську – трагічну і комічну.



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Персонажі вертепу

Ангел – одягнений у повністю білий одяг, носить Зорю та дзвіночок. За спиною у нього гарні крила, а над головою – німб. Ангел сповіщає новину про народження Месії (у деяких вертепах також новину про те, що Ірод розпочав полювання на Новонародженого) та є символом чистоти та духовності, високого призначення.

Три царі – дужі чоловіки в царських плащах і з шапкою на голові. В руках – патериці. Вони несуть дари для Новонародженого: золото, ладан і мирру. Ці дари дуже цінні, але, на жаль, не врятують Христа від голоду, холоду та погроз Ірода, тому є зовсім не практичними. Три царі символізують велику мудрість та книжне знання.

Пастушки – одягнені по-селянськи люди, з торбинками і тайстрами. Їхнє завдання – нагадати глядачам, що це саме їм першим з'явився Ангел у дорозі та сповістив про народження Месії. Насправді пастушки дуже слабкі персонажі. Вони потерпають від шахрайства жида з жидівкою, бояться Ірода і його війська, тому втікають та ховаються за іншими героями. Проте водночас пастушки є символом комунікабельності та спілкування, щирості та відкритості.

Чорт – повна протилежність Ангелу за виглядом: чорний костюм, хвіст, пофарбоване в чорний колір обличчя та червоні ріжки на голові. Його роль – забрати душу Ірода в пекло. Харизматичний і мудрий персонаж, веселий, говорить всю незручну правду. Також символізує загадковість та іронію.

Ірод – найбільш негативний персонаж, полює за Ісусом та хоче його вбити. Ірод – авторитетний старий цар, в характері якого зібрані всі негативні людські риси: жадібність, егоїзм, жорстокість, впертість.

Воїни Ірода – другорядні герої, які виконують накази Ірода. У них немає власних бажань та цілей, мабуть, й тому, вони символізують залежність від інших та покірність.

Жид – смішний персонаж, який супроводжує Ірода і намагається виманити в публіки щось корисне чи смачненьке. Понад усе ставить матеріальні блага. Його роль гарно зображує справжню хитрість, впевненість у собі та маніпуляцію іншими.

Смерть – переважно мовчазний герой у виставі, по стандарту, у білій накидці та з косою в руках. Зі смертю неможливо домовитись, у будь-якому випадку, все буде так, як і має бути. Саме тому й вона символізує тверду справедливість. Роль смерті вбити Ірода за його гріхи.

Кінцівка вертепу обов‘язково має бути щасливою. А після вистави гурт йде у наступний будинок, радувати інших.

Автор: Євгенія Яцишин