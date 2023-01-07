В основном в Вертепе играли актеры, но в наше время участвуют все желающие. Путешествующий театр прославляет новорожденного Иисуса Христа из дома в дом, а также дарит радостные и веселые эмоции и детям, и взрослым.

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Вариантов вертепных представлений достаточно много. Самыми выдающимися являются Сокиринский, Батуринский и Межигорский.

Вертеп делится на две части: религиозную (христианскую) и светскую – трагическую и комическую.



Вертеп на Рождество: значение всех героев / Фото из открытых источников

Персонажи вертепа

Ангел – одет в полностью белую одежду, носит Зорю и колокольчик. За спиной у него хорошие крылья, а над головой – нимб. Ангел сообщает новость о рождении Мессии (в некоторых вертепах также новость о том, что Ирод начал охоту на Новорожденного) и является символом чистоты и духовности, высокого назначения.

Три царя – сильные мужчины в царских плащах и с шапкой на голове. В руках – патерицы. Они несут дары для Новорожденного: золото, ладан и мирр. Эти дары очень ценны, но, к сожалению, не спасут Христа от голода, холода и угроз Ирода, поэтому совсем не практичны. Три царя символизируют великую мудрость и книжное знание.

Пастушки – одетые по-крестьянски люди, с котомками и тайстрами. Их задача – напомнить зрителям, что именно им первым явился Ангел в пути и возвестил о рождении Мессии. На самом деле пастушки очень слабые персонажи. Они страдают от мошенничества еврея с еврейкой, боятся Ирода и его войска, поэтому бегут и прячутся за другими героями. Тем не менее, пастушки являются символом коммуникабельности и общения, искренности и открытости.

Черт – полная противоположность Ангелу по виду: черный костюм, хвост, окрашенное в черный цвет лица и красные рожки на голове. Его роль – забрать душу Ирода в ад. Харизматичный и мудрый персонаж, веселый, говорит всю неловкую правду. Также символизирует загадочность и иронию.

Ирод – самый отрицательный персонаж, охотится за Иисусом и желает его убить. Ирод – авторитетный старый царь, в характере которого собраны все отрицательные человеческие черты: алчность, эгоизм, жестокость, упрямство.

Воины Ирода – второстепенные герои, выполняющие приказы Ирода. У них нет собственных желаний и целей, видимо, и потому они символизируют зависимость от других и покорность.

Жид – смешной персонаж, сопровождающий Ирода и пытающийся выманить у публики что-нибудь полезное или вкусненькое. Больше всего ставит материальные блага. Его роль хорошо изображает подлинную хитрость, уверенность в себе и манипуляцию другими.

Смерть – преимущественно молчаливый герой в спектакле, по стандарту, в белой накидке и с косой в руках. Со смертью невозможно договориться, в любом случае все будет так, как и должно быть. Именно поэтому она символизирует твердую справедливость. Роль смерти убить Ирода за его грехи.

Конечность вертепа обязательно должна быть счастлива. А после спектакля группа идет в следующий дом, радовать других.

Автор: Евгения Яцишин