Щоб не накликати на родину негаразди та хвороби, варто знати кілька важливих правил поводження з цими весняними гілочками.

Що не можна робити з вербою на Вербну неділю?

З давніх-давен вважалося, що освячену вербу в жодному разі не можна викидати у смітник. Адже це приносить у дім бідність та нещастя. Якщо у вас залишилися торішні гілочки, то їх потрібно або спалити, або пустити за течією річки, щоб вода забрала все погане.

Також дуже важливо стежити, аби "котики" з верби не падали на підлогу і на них ніхто не наступав, бо так можна позбутися власної удачі.

Що цікаво, у народі існує давнє застереження щодо посадки верби. Так, чоловікам не радять садити це дерево під вікнами власної оселі, оскільки наші предки вірили, що коли стовбур стане товстим, це може накликати біду на голову родини.

Освячену вербу варто зберігати біля ікон або в чистому куточку протягом усього року, і лише з добрими думками, адже вона відчуває енергетику господарів і захищає тільки тих, хто поважає стародавні звичаї.

Важливо зазначити, що сьогодні, 29 березня, Вербну неділю зустрічають християни західного обряду – римо-католики та представники протестантських церков. Водночас Вхід Господній в Єрусалим для православних християн і греко-католиків настане через тиждень – 5 квітня, зауважує новоюліанський календар.

