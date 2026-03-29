З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Вербною неділею у картинках, прозі й віршах. Не забудьте надіслати красиві вітання своїм рідним і друзям, які відзначають Вхід Господній в Єрусалим 29 березня.
Дивіться також Вербна неділя 2026: найгарніші картинки-привітання для католиків
Вербна неділя 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах
Вітаю з Вербною неділею й усім серцем бажаю відлякати гілочками верби всі недуги, біди й образи, оселити назавжди у своєму домі радість і добро, а в душі – спокій і надію. Здоров'я вам і миру!
***
Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє оселю від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили та спокій. З Вербною неділею!
***
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки й паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
Я вітаю вас сердечно,
Б'ю вас гілкою верби
І бажаю, щоб лиш в щасті
І достатку ви жили.
Мрії ваші хай здійсняться,
Серце в радості співає,
Добрий янгол неодмінно
Хай завжди допомагає.
***
З Вербною неділею! Нехай благословення Господа зійде на твій дім, наповнюючи його миром, любов'ю та добром. Хай освячена верба охороняє від усього злого, а серце завжди залишається сповненим віри та світла.
***
Сьогодні я вітаю вас із Вербною неділею! Нехай із гілочкою верби ваш дім наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!
***
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" і "Пустунчик".