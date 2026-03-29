З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Вербною неділею у картинках, прозі й віршах. Не забудьте надіслати красиві вітання своїм рідним і друзям, які відзначають Вхід Господній в Єрусалим 29 березня.

Вербна неділя 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Вербною неділею й усім серцем бажаю відлякати гілочками верби всі недуги, біди й образи, оселити назавжди у своєму домі радість і добро, а в душі – спокій і надію. Здоров'я вам і миру!

***

Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє оселю від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили та спокій. З Вербною неділею!

***

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки й паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Я вітаю вас сердечно,

Б'ю вас гілкою верби

І бажаю, щоб лиш в щасті

І достатку ви жили.

Мрії ваші хай здійсняться,

Серце в радості співає,

Добрий янгол неодмінно

Хай завжди допомагає.

***

З Вербною неділею! Нехай благословення Господа зійде на твій дім, наповнюючи його миром, любов'ю та добром. Хай освячена верба охороняє від усього злого, а серце завжди залишається сповненим віри та світла.

***

Сьогодні я вітаю вас із Вербною неділею! Нехай із гілочкою верби ваш дім наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" і "Пустунчик".