На Вербну неділю заведено йти до церкви та святити вербові гілочки. Люди збирають гарні букети з верби, прикрашають їх квітами чи стрічками та несуть до храму.

Після служби існує цікавий і добрий звичай. Так, друзі та родичі злегка вдаряють одне одного освяченою вербою, примовляючи: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень!". Вважається, що такий обряд дарує здоров'я та сили на цілий рік.

Важливо зазначити, освячену вербу не викидають – її приносять додому і зберігають біля ікон як оберіг, що захищає родину від негараздів.

Не пропустіть Наближається Вербна неділя 2026 для католиків: головні традиції свята

З нагоди свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання з Вербною неділею. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати час. Надішліть друзям, рідним, колегам і знайомим, які 29 березня святкують Вербну неділю.

Привітання з Вербною неділею 2026: картинки й листівки

