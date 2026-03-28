Однак не всі до кінця розуміють глибоке значення того, що саме ми говоримо одне одному на Вербну неділю. Про це детальніше – розповів сайт "Українські традиції".

Що говорять на Вербну неділю?

На Вербну неділю віряни ходять до церкви, щоб освятити вербові гілочки. Після завершення служби християни починають легенько бити один одного освяченою лозою та говорити: "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень!". У народі ця фраза є своєрідним побажанням сили та захисту.

Що цікаво, до цих слів нерідко додають побажання здоров'я, закликаючи близьких бути такими ж міцними, як чиста вода, та багатими, як родюча земля, щоб увесь наступний рік минув у добробуті та радості.

Чому саме верба стала головним символом свята?

Вибір цієї рослини не є випадковим, адже саме вона першою прокидається від зимового сну, символізуючи незламність життя. Коли люди торкаються одне одного пухнастими "котиками", вони вірять, що передають живу енергію та силу пробудження. До того ж кажуть, що верба має здатність очищати не лише оселю, а й думки.

До речі, ця традиція також сягає часів, коли Ісус Христос урочисто входив до Єрусалима. Тоді люди зустрічали Його як справжнього Спасителя, вистеляючи дорогу пальмовим гіллям. Оскільки на наших землях пальми не ростуть, українці замінили їх вербою, зазначають у Волинській єпархії Православної Церкви України.

