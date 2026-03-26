Одне з найбільш шанованих свят, а саме Вхід Господній в Єрусалим, не є винятком. Про те, коли українці святкують Вербну неділю у 2026 році – йдеться в новоюліанському календарі.

Коли буде Вербна неділя у 2026 році?

У 2026 році ситуація з церковним календарем виглядає цікаво, адже дати святкування Великодня у християн східного та західного обрядів суттєво розходяться. Оскільки Вербна неділя напряму залежить від дати Світлого Воскресіння, українці мають орієнтуватися на два різні дні, залежно від конфесійної приналежності.

Так, уже 29 березня Вербну неділю відзначатимуть християни західного обряду, тобто римо-католики, оскільки їхній Великдень припадає на 5 квітня.

Водночас для більшості українців, а саме для вірян Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви, святковим днем стане 5 квітня.

Така різниця пояснюється тим, що, попри календарну реформу, метод розрахунку Великодня для православних та греко-католиків залишився традиційним. Саме тому православна Пасха у 2026 році святкуватиметься 12 квітня – рівно за тиждень після католицької.

Вербна неділя в Україні 2026

Які традиції Вербної неділі в Україні?