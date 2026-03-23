Тому віряни вже зараз починають цікавитися святковим календарем, аби встигнути завершити всі справи до великого дня та правильно спланувати свій час. Детальніше про дату Великодня 2026 року – розповів новоюліанський календар.

У який день буде Великдень 2026?

У 2026 році головне християнське свято припадає на середину весни. Згідно з церковним календарем, православні християни та греко-католики в Україні святкуватимуть Великдень 12 квітня.

Традиційно перед цим віряни дотримуються тривалого Великого посту, який допомагає підготуватися до урочистостей не лише фізично, а й духовно, зауважує сайт "Українські традиції".

Цікаво, що християни західного обряду, які використовують іншу систему розрахунку дати пасхалії, відзначатимуть цей день трохи раніше – 5 квітня.

Як визначають дату Великодня?