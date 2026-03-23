Тому віряни вже зараз починають цікавитися святковим календарем, аби встигнути завершити всі справи до великого дня та правильно спланувати свій час. Детальніше про дату Великодня 2026 року – розповів новоюліанський календар.
У який день буде Великдень 2026?
У 2026 році головне християнське свято припадає на середину весни. Згідно з церковним календарем, православні християни та греко-католики в Україні святкуватимуть Великдень 12 квітня.
Традиційно перед цим віряни дотримуються тривалого Великого посту, який допомагає підготуватися до урочистостей не лише фізично, а й духовно, зауважує сайт "Українські традиції".
Цікаво, що християни західного обряду, які використовують іншу систему розрахунку дати пасхалії, відзначатимуть цей день трохи раніше – 5 квітня.
Як визначають дату Великодня?
- Багато хто замислюється, чому Великдень не має фіксованого дня. Річ у тім, що для його визначення віряни користуються місячним календарем. За рішенням Першого Вселенського собору 325 року, Великдень має святкуватися у першу неділю після першої Повні, що настає після весняного рівнодення – 21 березня.
- Так, Великдень може припадати на будь-який день між 22 березня та 25 квітня за григоріанським календарем, або між 4 квітня та 8 травня – за юліанським. Різницю в датах Воскресіння Христового для католиків і православних християн можна пояснити саме через використання різних календарів.
- До речі, Великдень також не може збігатися з єврейським святом Песах. Водночас Воскресіння Христове має йти після нього. Це пов'язано з тим, що Ісус Христос повернувся до життя вже після настання Песаху.