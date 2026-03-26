З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Алли у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 26 березня іменини.

Привітання з Днем ангела Алли 2026: картинки, проза, вірші

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

І кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Аллочко, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку й веде найкращими шляхами. Бажаю світла в серці, гармонії в душі, любові поруч і радості в кожному дні! Хай у твоєму житті будуть лише добрі люди, щирі емоції та безмежне щастя.

***

Прекрасну Аллочку вітаю зі святом. Нехай удача буде вірним супутником по життю, нехай взаємною і міцною буде любов, хай щастя ніколи не покидає твій дім, нехай на душі буде весело і радісно.

***

Алла! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Аллочка, ви наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажати сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Люба Алло, я тебе щиро вітаю з днем ​​ангела і хочу побажати, щоб дорога у твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була найдосконалішою, щоб тебе щиро любили та цінували тебе.

***

Алла, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.