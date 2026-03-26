З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Алли у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 26 березня іменини.
Привітання з Днем ангела Алли 2026: картинки, проза, вірші
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
І кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Аллочко, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку й веде найкращими шляхами. Бажаю світла в серці, гармонії в душі, любові поруч і радості в кожному дні! Хай у твоєму житті будуть лише добрі люди, щирі емоції та безмежне щастя.
***
Прекрасну Аллочку вітаю зі святом. Нехай удача буде вірним супутником по життю, нехай взаємною і міцною буде любов, хай щастя ніколи не покидає твій дім, нехай на душі буде весело і радісно.
***
Алла! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Аллочка, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
***
Люба Алло, я тебе щиро вітаю з днем ангела і хочу побажати, щоб дорога у твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була найдосконалішою, щоб тебе щиро любили та цінували тебе.
***
Алла, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.