У цей день наші предки займалися вишиванням разом з рідними. Про Дні ангела й інші свята 26 березня – розповідає Православний церковний календар.

Собор архангела Гавриїла

За біблійними переказами, у пустелі архангел Гавриїл явився праотцю Мойсею, навчив його письма та розкрив йому таємниці створення світу й появи першої людини – Адама. Святий також пояснив порядок небесних світил і стихій, навчив чоловіка арифметики та геометрії. Водночас пророку Даниїлу архангел розповів долю єврейського народу, а праведній Анні, матері Богородиці, сповістив радісну звістку про народження Діви Марії. Пізніше Гавриїл з'явився священнику Захарії, сказавши йому про народження Івана Предтечі від його дружини Єлизавети. Крім цього, архангел приніс благу звістку Пресвятій Богородиці про появу Ісуса Христа на світ.

Хто святкує День ангела 26 лютого?

За новоюліанським календарем, 26 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Алла, Гаврило, Лариса, Ганна й Василь.

Що ще відзначають?