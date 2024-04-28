Вербна неділя 2024: найтепліші привітання зі святом у прозі та віршах
Православні християни 28 квітня святкують Вербну неділю. У цей день вони прямують до церкви та освячують вербну лозу. Важливо не забути привітати з важливим святом своїх рідних і близьких.
Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя є одним з дванадцяти найбільших свят, пише LifeStyle 24. У цей день Ісус Христос прибув до Єрусалиму, де його вітали й прославляли. Століття по тому християни знову славлять Господа та вітають своїх близьких зі світлим святом напередодні Великодня.
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Привітання з Вербною неділею у віршах
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
Привітання з Вербною неділею у прозі
Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Бажаю тобі величезної кількості світлих і радісних емоцій у житті! Щастя і любові! Успіху і радості!
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У це світле весняне свято Вербної неділі, хочеться побажати всім миру в душі, достатку в домі, чистих прагнень і намірів, а також гармонії з близькими. Нехай разом з гілочкою верби, у ваш будинок увійдуть ангели й будуть охороняти і берегти вас і вашу родину.
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З Вербною неділею! Хай серце знайде багатство буття! Бажаю весняної радості, міцного здоров’я, злагоди і миру в родині, щирості, душевної гармонії, благодаті, чистоти. Нехай чарівна вербочка нагадає про тепло, відродження, перемоги добра над злом і дива.
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Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!
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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтесь чесними та вірними. Любіть, оберігайте, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею та майте чисті помисли.