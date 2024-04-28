Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье является одним из двенадцати величайших праздников, пишет LifeStyle 24. В этот день Иисус Христос прибыл в Иерусалим, где его приветствовали и прославляли. Столетия спустя христиане снова славят Господа и поздравляют своих близких со светлым праздником накануне Пасхи.
Интересно Если нет возможности пойти в церковь: как правильно святить вербу
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе
Пусть с первыми колоколами, доносящихся из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Желаю тебе огромного количества светлых и радостных эмоций в жизни! Счастья и любви! Успеха и радости!
***
В этот светлый весенний праздник Вербного воскресенья, хочется пожелать всем мира в душе, достатка в доме, чистых стремлений и намерений, а также гармонии с близкими. Пусть вместе с веточкой вербы, в ваш дом войдут ангелы и будут охранять и беречь вас и вашу семью.
***
С Вербным воскресеньем! Пусть сердце обретет богатство бытия! Желаю весенней радости, крепкого здоровья, согласия и мира в семье, искренности, душевной гармонии, благодати, чистоты. Пусть волшебная вербочка напомнит о тепле, возрождения, победы добра над злом и чуда.
***
Поздравляю тебя с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это – любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их для всего самого лучшего!
***
С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для осуществления задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы, спокойствие и смирение духа. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.