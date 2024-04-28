Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя є одним з дванадцяти найбільших свят, пише LifeStyle 24. У цей день Ісус Христос прибув до Єрусалиму, де його вітали й прославляли. Століття по тому християни знову славлять Господа та вітають своїх близьких зі світлим святом напередодні Великодня.

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Привітання з Вербною неділею у віршах

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

У неділю Вербну природа оновлюється,

Теплотою і радістю серце наповнюється,

Гілочки верби здоров'я нам дають,

Коли легенько ними б'ють.

З прекрасним святом вас я вітаю,

Приємних емоцій побільше бажаю,

Нехай все, що ви задумали, збувається,

Нехай в житті все легко вдається!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Привітання з Вербною неділею у прозі

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Бажаю тобі величезної кількості світлих і радісних емоцій у житті! Щастя і любові! Успіху і радості!

***

У це світле весняне свято Вербної неділі, хочеться побажати всім миру в душі, достатку в домі, чистих прагнень і намірів, а також гармонії з близькими. Нехай разом з гілочкою верби, у ваш будинок увійдуть ангели й будуть охороняти і берегти вас і вашу родину.

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З Вербною неділею! Хай серце знайде багатство буття! Бажаю весняної радості, міцного здоров’я, злагоди і миру в родині, щирості, душевної гармонії, благодаті, чистоти. Нехай чарівна вербочка нагадає про тепло, відродження, перемоги добра над злом і дива.

***

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!

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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтесь чесними та вірними. Любіть, оберігайте, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею та майте чисті помисли.