Цей день означає для вірян вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Ще тоді люди кидали йому під ноги пальмові гілки, таким чином вітаючи Сина Божого з прибуттям. З того моменту процесії з пальмами надається особливе значення, щоправда в Україні гілки цього дерева замінили на вербні. Про інші традиції і те, що не варто робити у цю неділю, детальніше розповість Lifestyle 24.

До слова Якщо немає можливості піти до церкви: як правильно святити вербу

Традиції Вербної неділі

Цього дня віряни йдуть до церкви, де святять вербові гілочки, які зазвичай прикрашають різнобарвними стрічками та декоративними птахами. Вербу пізніше ставлять біля ікон, щоб вона оберігала від біди та хвороб на весь рік.

Вважається, що якщо постукати освяченою гілочкою верби по тілу людини, то її здоров'я буде міцним протягом наступного року. Це дерево є символом живучості, саме тому цього дня воно приноситиме всі блага.

Вербна неділя не має святкуватися гучно, оскільки паралельно вона випадає на Великий піст. Однак, ніхто не забороняє зібратися родиною та відвідати родичів, не влаштовуючи застілля.



Вербна Неділя 2024 / Фото з Pinterest

Що не можна робити у Вербну неділю