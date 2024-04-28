Этот день означает для верующих вход Иисуса Христа в Иерусалим. Еще тогда люди бросали ему под ноги пальмовые ветки, таким образом приветствуя Сына Божьего с прибытием. С того момента процессии с пальмами придается особое значение, правда, в Украине ветви этого дерева заменили на вербу. О других традициях и то, что не стоит делать в это воскресенье, подробнее расскажет Lifestyle 24.

К слову Если нет возможности пойти в церковь: как правильно святить иву

Традиции Вербного воскресенья

В этот день верующие идут в церковь, где святят вербные веточки, которые обычно украшают разноцветными лентами и декоративными птицами. Вербу позже ставят у икон, чтобы она оберегала от беды и болезней на весь год.

Считается, что если постучать освященной веточкой ивы по телу человека, то ее здоровье будет крепким в течение следующего года. Это дерево является символом живучести, именно поэтому в этот день оно будет приносить все блага.

Вербное воскресенье не должно праздноваться громко, поскольку параллельно она выпадает на Великий пост. Однако, никто не запрещает собраться семьей и навестить родственников, не устраивая застолье.



Вербное Воскресенье 2024 / Фото из Pinterest

Что нельзя делать в Вербное воскресенье